PM prende motorista por embriaguez após acidente em Ivaiporã

Batida ocorreu no cruzamento das Ruas João Maria Stresser com Rio Grande do Sul

Um homem foi preso por embriaguez ao volante após acidente com uma vítima na noite de terça-feira (02), no centro de Ivaiporã.

O acidente, segundo a Polícia Militar (PM), ocorreu no cruzamento das Ruas João Maria Stresser com Rio Grande do Sul.

A batida envolveu um Fiat Uno Mile vermelho que era conduzido por uma mulher e um VW Gol verde, conduzido por um homem com sinais de embriaguez. O motorista do Gol realizou o teste do bafômetro que apontou 0,73 miligramas por litro de ar expelido.

Desta forma foi dada voz de prisão em flagrante ao autor que foi encaminhado para a 6º Companhia Independente da Polícia Militar para a confecção do auto de prisão em flagrante.

A filha da motorista do Uno sofreu um ferimento no joelho e foi socorrida pelo Siate/Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Bom Jesus.

O Uno não tinha pendências e foi liberado para a condutora no local. O Gol foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM por conta da embriaguez do condutor.

