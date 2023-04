PM prende motociclista por suspeita de tráfico de drogas, na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilisdtrativa

Policiais militares do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de São João do Ivaí realizaram a prisão de um motociclista por suspeita de tráfico de drogas, na segunda-feira (24). O suspeito foi flagrado, por volta das 12 horas, transportando 55 gramas de crack.

continua após publicidade .

Conforma a PM, a guarnição em patrulhamento no centro da cidade se deparou com uma motocicleta cinza e o condutor ao olhar pelo retrovisor agiu de forma imprudente ultrapassando um veículo pela direita no intuito de se evadir.

- LEIA MAIS: PM registra aumento de 65% na apreensão de drogas na fronteira

continua após publicidade .

Sendo realizado acompanhamento tático e dado ordem de parada, o motociclista demorou para acatar. Sendo então abordado, ele estava bastante nervoso de modo que tremia as pernas.

Realizada a revista pessoal foi encontrado em sua cintura uma sacola com crack, ainda sem ser fracionado em duas pedras grandes, que posteriormente pesadas constataram 55g.

O abordado alegou primeiramente que havia encontrado o pacote na rodovia e posteriormente disse outra versão, que comprou em Londrina há 5 dias. O que segundo a PM, não faz sentido, caso fosse usuário não estaria transitando com toda esta quantidade de droga.

continua após publicidade .

No bolso do suspeito também foi encontrado um celular, R$ 30,00 e uma carteira de cigarros. O suspeito foi entregue na Delegacia de Polícia Civil junto com o entorpecente para as providências de polícia judiciária.

A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do destacamento da Polícia Militar.

Siga o TNOnline no Google News