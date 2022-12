PM prende ladrão e recupera caminhonete furtada em Borrazópolis

Da Redação

A Polícia Militar (PM), de Jandaia do Sul, recuperou na noite desta sexta-feira (30), uma caminhonete furtada em Borrazópolis. O autor do crime também foi preso pelos policiais em Jandaia do Sul.

A PM foi informada que a Triton L200 havia sido furtada em Borrazópolis e que o autor poderia ter tomado sentido de Kaloré, a PM foi até a região e próximo ao trevo que dá acesso a cidade de Jandaia do Sul, o veículo foi visto pela equipe. Os policiais conferiram as placas e deram voz de abordagem ao motorista.

No entanto, conforme a polícia, o homem desobedeceu e fugiu do local, seguindo sentido centro de Jandaia. Quando ele trafegava pela Avenida Getúlio Vargas, a PM deu voz de prisão ao homem, que foi preso com R$ 74, além de uma chave de fenda, um capacete, um canivete e um celular.

De acordo com o boletim, o autor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.

