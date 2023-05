PM prende jovem de 19 anos com 450 quilos de maconha no Vale do Ivaí

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 450 quilos de maconha e prendeu um jovem, de 19 anos, na rodovia PR-082 em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, região Norte do Estado. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (25).

A apreensão aconteceu após uma equipe em patrulhamento receber informações da Agência Local de Inteligência (ALI), da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, de que havia um veículo transitando pela rodovia e que fugiu de uma abordagem policial.

Em seguida, após a identificação do veículo, foi feito um bloqueio policial. O condutor avançou contra os militares estaduais e foi necessário atirar contra os pneus e o capô, possibilitando a abordagem. O motorista abandonou o carro e fugiu por uma plantação de milho, mas foi alcançado pelos policiais.

Durante a fiscalização, a equipe descobriu que as placas do veículo não eram verdadeiras e que o carro havia sido furtado em Foz do Iguaçu, na região Oeste. Dentro dele foram encontrados dezenas de pacotes e tabletes de maconha que totalizaram 450 quilos.

Foto por PMPR

O condutor, o veículo e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jardim Alegre.



