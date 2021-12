PM prende homem que circulava com arma no carro

Da Redação

A Polícia Militar (PM) prendeu na quarta-feira (8) um homem por porte ilegal de arma de fogo em Borrazópolis . Ele foi abordado em um bar e dentro do veículo foi encontrado um revólver calibre 38.

A polícia chegou até o suspeito após denúncia de que um indivíduo trajando camiseta azul e short jeans estava portando uma arma de fogo no bar.

Com apoio da equipe de Cruzmaltina foi realizada a abordagem na pessoa com as característica repassadas.

Em busca pessoal foi encontrado com ele duas munições intactas .38. Foi feito então buscas no carro, um Fiat/Uno e localizado um revólver Taurus calibre 38 com numeração suprimida e com quatro munições.

Arma de pressão 4.5 mm

Ainda no bar, se encontrava outro homem, e na busca pessoal foi localizado uma pistola em seu bolso dianteiro.

Como não foi possível a sua completa verificação no momento da abordagem e por segurança da equipe foi deslocado com ambos até o destacamento policial militar.

Durante verificação completa do armamento e qualificação pessoal, foi constatado que a pistola se tratava de uma arma de pressão 4,5 mm e nada constava a seu desfavor. Sendo então advertido em relação a este tipo de conduta foi orientado e liberado com a referida arma de pressão.

O primeiro abordado foi encaminhado para o Hospital Municipal para procedimentos Covid-19 e laudo de lesões corporais e posteriormente encaminhado para a 53º DRP de Faxinal para as medidas cabíveis.