PM prende homem procurado por estupro de vulnerável

Um homem que se encontrava foragido do sistema penal, com dois mandados de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na madrugada desta quarta-feira (22), em Rio Branco do Ivaí.

A prisão aconteceu na Rua Rio Tocantins, por volta das 2 horas, após ele se envolver em uma briga. A equipe da Rotam realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo em vias de fato. Realizada a abordagem do suspeito, ele passou nome falso, que não foi encontrado no sistema.

Ele havia passado o nome da convivente, sendo assim identificado o nome do filho do casal e desta forma se chegou ao nome verdadeiro, que apresentava os dois mandados de prisão. Os demais envolvidos na briga conseguiram se evadir com a chegada da PM.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 54ª Delegacia Regional, de Polícia Civil de Faxinal