PM prende homem e apreende menina suspeitos de tráfico de drogas

Em Jardim Alegre, um homem de 36 anos foi preso e uma adolescente de 15 apreendida, suspeitos de tráfico de drogas na região. De acordo com a Polícia Militar, a ação policial foi na Rua Castelo Branco após denúncia anônima informando que eles haviam pegado um táxi em Ivaiporã e estariam se deslocando para Jardim Alegre transportando drogas.

Ambos já são conhecidos do meio policial pela prática de ilícitos e constantemente são alvos de denúncias de comercializarem entorpecentes na cidade de Jardim Alegre e em Ivaiporã.

Ainda segundo a PM, a menor possui diversas passagens por uso de tráfico. Há informações de que o homem utiliza a menor de idade para transportar drogas e que quando é abordado alega que é da menor sua enteada, porém é de conhecimento da equipe que ambos possuem um relacionamento amoroso e residem juntos.

Durante a abordagem do táxi Fiat Argo na Rua Castelo Branco quando os agentes policiais ordenaram que os passageiros desembarcassem foi possível visualizar o suspeito entregando algo para a menor e colocando dentro da calça. Na busca pessoal foi localizado no bolso da menor um pacote contendo saquinhos de cor usados para embalar entorpecentes além de R$ 20,00 em dinheiro. Com o homem nada de ilícito foi encontrado. O táxi e motorista foram liberados.

Diante das suspeitas, uma moradora autorizou o uso do banheiro de sua residência para realizar buscas nas vestes da menor, sendo encontrada nas partes íntimas uma pedra de crack de 05 gramas.

Durante a confecção do B.O.U. no destacamento policial foi notado que a menor a todo instante demonstrava estar com dor na região abdominal.

Ela foi encaminhada ao hospital municipal e realizado exame de raio-x onde foi constatado que havia engolido alguma coisa. Após a constatação ela informou que havia engolido uma porção de maconha e foi liberada pelo médico.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento do caso. Posteriormente os envolvidos foram conduzidos à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

