PM prende homem dirigindo com garrafa de cerveja na mão

Em Ivaiporã, policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar prenderam um homem que dirigia enquanto bebia cerveja. A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (4), por volta das 22 horas, na Av. Ladislao Gil Fernandez.

A equipe em patrulhamento pela via avistou um VW Saveiro prata e percebeu que o condutor estava ingerindo bebida alcoólica na direção do automóvel, pois estava com uma garrafa de cerveja da marca Sol.

Foi realizada abordagem e indagado se havia ingerido cerveja, o motorista relatou que sim. Deste modo foi oferecido o teste etilômetro, que resultou em 0,68 mg/l.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão e o condutor foi conduzido para 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para procedimentos.

Por não ter apresentado condutor habilitado o veículo foi encaminhado ao pátio da 6ª CIPM sendo lavrada as notificações pertinentes ao caso.