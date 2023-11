PM prende homem com mandado de prisão em aberto em Califórnia

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) com um mandado de prisão em aberto na Vila Rural, em Califórnia, na tarde desta sexta-feira (24). O suspeito estava trabalhando no momento da prisão.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça da Primeira Vara Cível de Campo Verde e expedido pela Quarta Vara Criminal de Rondonópolis.

A Agência de Inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar, em posse de informações de que um homem com mandado de prisão em aberto do estado do Mato Grosso estaria morando em Califórnia, repassou a informação para a equipe do Destacamento da Polícia Militar (DPM).

Após diligências, a equipe localizou o homem trabalhando em uma empresa na Vila Rural. No endereço, a equipe informou o suspeito sobre os mandados de prisão expedidos. O rapaz foi preso e levado para o Departamento Penitenciário (Depen).

