PM prende homem com cocaína e máquina de jogo do bicho no carro

Na noite de quinta-feira (22), por volta das 23h30, em São João do Ivaí, um motorista com sinais de embriaguez foi detido e encaminhado a Delegacia da Polícia Civil. Dentro do carro dele os policiais militares também encontraram uma bucha de cocaína e uma máquina de jogo do bicho.

A guarnição da Polícia Militar (PM), em patrulhamento pela região da Rua Duilio Bernini, onde havia informações de que estaria havendo comercialização de drogas, se deparou com um veículo GM Omega e optou pela abordagem.

Em busca pessoal foi encontrado com o motorista que apresentava visíveis sinais de embriaguez uma bucha de cocaína, com peso aproximado de um grama.

Também foi realizada revista veicular, e encontrado uma máquina de jogo do bicho com um comprovante de venda do jogo. Como o motorista mostrava sinais de embriaguez foi oferecido o etilômetro, porém, ele recusou.

Sendo então dada voz de prisão, e o detido juntamente com os materiais ilícitos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências de polícia judiciária.

Foi confeccionado o termo de constatação de sinais de alcoolemia e o veículo apreendido ao pátio do destacamento de Polícia Militar.

