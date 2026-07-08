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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PM prende homem após mulher relatar ataque com faca em Ivaiporã

Segundo a vítima, ela sofreu ferimentos na mão, antebraço, pescoço e rosto. Casal foi atendido na UPA e levado à Central de Flagrantes

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 10:17:29 Editado em 08.07.2026, 10:16:35
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PM prende homem após mulher relatar ataque com faca em Ivaiporã
Autor Autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil - Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A Polícia Militar prendeu um homem após uma mulher relatar ter sido atacada com uma faca durante um caso de violência doméstica em Ivaiporã, na madrugada desta quarta-feira (8), no Centro da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher disse que havia retomado o relacionamento com o companheiro havia cerca de uma semana. Após os dois consumirem bebida alcoólica, ocorreu uma discussão.

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Ainda segundo a vítima, o homem a atacou com uma faca, provocando ferimentos na mão direita, no antebraço, no pescoço e no rosto. Ao se defender, ela lesionou o companheiro na orelha e no pescoço.

Em seguida, conseguiu correr para um quarto e acionar a Polícia Militar. Os dois receberam atendimento médico e realizaram exame de lesões corporais na UPA.

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Depois, foram encaminhados à Central de Flagrantes. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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AGRESSÃO Atendimento Médico investigação policial ivaipora POLICIA MILITAR violência domestica
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