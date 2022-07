PM prende homem após ele agredir e ameaçar a irmã de morte

Da Redação

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (11), após agredir e ameaçar a irmã de morte, em Faxinal. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o caso por volta das 23 horas.

Ao chegarem na residência no centro da cidade, os policiais militares conversaram com a vítima. Ela relatou que se desentendeu com o irmão que lhe agrediu com um soco na região dorsal, contudo não havia ficado lesionada. Ele ainda teria feito ameaças de morte à irmã.

Diante do interesse da vítima em representar criminalmente pela ameaça sofrida, os policiais realizaram buscas e encontraram o homem em um bar.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça. O rapaz estava muito embriagado, sendo necessário o uso de algemas.

O detido foi conduzido juntamente com a vítima à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Durante o trajeto o autor que se encontrava no compartimento de presos da viatura dizia que ao sair iria matar a solicitante.

