PM prende em Jardim Alegre suspeito de gerenciar tráfico de drogas

A ação policial aconteceu na Rua Pitasnga

A equipe ROTAM prendeu na tarde de segunda-feira (16) um homem na Rua Pitanga, suspeito de gerenciar tráfico de drogas em “boca de fumo”, em Jardim Alegre.

Na casa dele os policiais localizaram 40 pedras de crack e duas porções maiores que pesaram 6,800 gramas, além de porção de maconha pesando 1,81 gramas.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a equipe da ROTAM havia intensificado o patrulhamento pela região, após receber denúncia anônima que no local estaria acontecendo intensa traficância de drogas.

Por volta das 17 horas, a viatura ao se aproximar da residência foi visualizado dois homens do lado de fora, notaram a presença da equipe, e um deles, que estava sem camiseta, arremessou um objeto e tentou correr.

Porém, ele foi abordado pelos policiais e ofereceu resistência ativa a prisão, mas foi contido e algemado. O objeto dispensado por ele foi constatado que era uma bucha de maconha pesando 1,520 grama.

Conforme as denúncias recebidas pelos policiais, o chefe da “boca de fumo” seria um homem que se encontra preso e o gerente responsável por abastecer o local com drogas e recolher o dinheiro das vendas estaria residindo no local.

Ao ser confrontado com o teor da denúncia, ele negou realizar traficância e afirmou que poderia realizar busca na casa, pois não teria drogas.

Durante as buscas foram encontradas uma porção de maconha pesando 1,81 gramas e em dois pontos diferentes, no buraco de um tijolo da parede sem reboco, foi encontrado oito porções grandes de crack embaladas em pacote de geladinho e em outro buraco mais 40 pedras de crack, embaladas e prontas para a venda, pesando no total os dois invólucros 6,800 gramas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o detido possui passagem pelo crime de tráfico de drogas no município de Apucarana, o que vem a corroborar com as informações obtidas pela equipe, que o morador vem recrutando homens e mulheres de outros municípios que já são envolvidos com tráfico de drogas para morar e traficar em Ivaiporã e Jardim alegre.

