PM prende em Ivaiporã suspeito de tráfico com 18 pedras de crack

A equipe ROTAM da 6ª CIPM após diligências logrou êxito em prender em Ivaiporã, um homem suspeito da prática do crime de tráfico de drogas. Foram apreendidas 18 pedras de crack pesando ao todo duas gramas, R$ 189,00 em dinheiro, além de outros objetos de procedência duvidosa, tudo estava em posse do suspeito e no interior da residência dele.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), a equipe ROTAM em posse de denúncias anônimas relatando tráfico de drogas em uma casa na Rua Pato Branco, Vila Monte Castelo, realizou diligências pelo local e avistou um indivíduo muito conhecido do meio policial por ser usuário de crack e autor de vários furtos. Ao notar a presença da equipe policial saiu correndo e mesmo recebendo ordem de parada continuou a fuga.

Foi perseguido e durante o acompanhamento foi possível visualizar com clareza o momento em que ele dispensou um invólucro dentro de um tijolo vazado na parede. Apenas após ter dispensado o objeto, ele parou para a abordagem.

Sendo identificado como pessoa citada nas denúncias. Ao verificar o que foi dispensado por ele, foi encontrado um invólucro verde contendo 18 pedras de crack, prontas para a venda.

Indagado sobre a existência de mais drogas na casa, ele afirmou que poderiam ser realizadas buscas no local e que nada mais seria encontrado.

Durante as buscas foram localizados R$179,00 reais em cédulas de pequeno valor, característico de dinheiro de tráfico de crack, e R$10,00 reais em moedas.

Além disso, foram localizadas várias embalagens abertas de pedaços de sacola e plástico, utilizadas para montar os kits de crack. Diante do flagrante, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto com os entorpecentes e os objetos apreendidos para as providências cabíveis.

