PM prende em Arapongas suspeito de matar menor em Godoy Moreira

Um jovem de 18 anos foi preso na quinta-feira (27) em Arapongas, acusado de matar Caíque Flores, de 17 anos, no último domingo (23), em frente a praça da Igreja de Godoy Moreira.

O mandado de prisão contra o acusado foi cumprido pela equipe da Polícia Militar (PM) de Arapongas, através de denúncia recebida pela 6ª CIA de Ivaiporã, apontando que o autor estaria na Rua Mariquita Estriada, no bairro Novo Horizonte.

Após receber a denúncia, a PM de Arapongas foi até o local e observou dois indivíduos que ao verem a viatura demonstraram inquietação e tentaram se esconder.

Foi realizada a abordagem e nada de ilícito foi localizado. Lucas recebeu voz de prisão e a PM solicitou apoio da equipe ROCAM que conduziu o detido até a carceragem do de Rolândia, onde ficou a disposição da justiça.

O suspeito Lucas da Luz Antunes teria entrado na briga entre seu irmão e a vítima, e supostamente desferido as duas facadas que levaram Caíque a morte.

Segundo a delegada de São João do Ivaí, Kethilin Iurino, na noite em que os fatos ocorreram, o irmão entrou em contato com a polícia para se entregar, mas as investigações apontam que ele se envolveu apenas na briga e que tal atitude teria sido tomada com objetivo de assumir a autoria por ser menor de idade.

* Com informações Canal HP