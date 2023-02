PM prende duas mulheres suspeitas de tráfico em Jardim Alegre

Da Redação

Equipes da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam na quarta-feira (15), por volta das 22h45, duas mulheres suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas no município de Jardim Alegre.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipe RPA de Jardim Alegre, em patrulhamento na Rua Itapiranga com vistas a várias denúncias no setor de inteligência da 6ª CIPM, onde mulheres se associaram para a venda de drogas ilícitas na casa.

A equipe visualizou um indivíduo saindo do local citado e ao avistar a viatura acelerou o passo. Indagado o que estava fazendo na casa, a princípio não soube responder. Informado a respeito das denúncias de tráfico de drogas naquela casa, ele assumiu que comprou 2 pedras de crack no local e realizou o uso da droga na cozinha da casa.

Disse ainda que R$ 20,00 pelas duas pedras de crack, sendo R $10,00 pago em dinheiro e o restante, realizou um PIX no valor de R$ 10,00 em nome de uma das mulheres, mostrando para equipe inclusive um print do PIX.

Abordagem e buscas na residência

Diante do flagrante de tráfico de drogas, foi solicitado o apoio das equipes ROTAM e RPA de Ivaiporã para realizar a abordagem na residência.

Os policiais ao se aproximarem do local, avistaram algumas pessoas na calçada externa da casa. Ao ser dada voz de abordagem, uma mulher saiu correndo para a residência e arremessou um pequeno objeto no solo.

Outro indivíduo, que estava de camiseta branca e na porta da casa, saiu correndo em direção à rua, mas caiu e mesmo reagindo foi contido por um soldado na Rua Itapiranga, esquina com a Rua Pio XII.

Na residência, ao verificar o objeto arremessado pela mulher no solo, foi encontrado uma pedra grande de crack.

No local, havia três mulheres, que foram identificadas, e dois menores, um de 16 anos e outro de 14 anos. Um dos adolescentes era dado como desaparecido em Arapongas. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou o caso.

Durante a busca pessoal das mulheres realizada pela policial feminina, foi encontrado no bolso de uma delas a quantia de R$ 120,00 em notas trocadas de diversos valores. Foi então dada voz de prisão para as duas mulheres.

Em busca pessoal nos menores, foi encontrado no bolso de um deles duas porções de maconha, pesando 1,1 grama. Quando questionado sobre a droga, ele não soube dar informações.

Na casa, durante as buscas foram encontrados mais quatro invólucros de maconha, um prato com vários pacotes de geladinho vazios (usados para embalar drogas), duas pedras de cocaína, uma pedra pequena de crack e quatro invólucros com cocaína prontos para a venda.

Também foram encontrados três celulares e uma garrafa plástica contendo R$ 43,00 em moedas diversas e em uma carteira preta R$ 419,00.

A quantidade de dinheiro apreendido foi de R$ 582,00; de crack chegou a 0,8 gramas; de maconha 19,3 gramas e de cocaína, 1,2 gramas.

Os envolvidos foram conduzidos e entregues à 54ª Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos de polícia judiciária.

