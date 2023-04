PM prende dois suspeitos por receptação e recupera bicicleta

Da Redação

No início da noite de segunda-feira (10), a Polícia Militar de Ivaiporã conseguiu recuperar uma bicicleta que tinha sido furtada na cidade. Dois homens foram presos suspeitos pelo crime de receptação.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM teve ciência de que um furto realizado em 06/04 teria sido praticado por um adolescente de 15 anos.

Diante dos fatos foram realizadas diligências e encontrado o adolescente em via pública, questionado sobre a bicicleta ele confirmou o furto e disse que vendeu para um terceiro e apontou qual seria a residência.

Os policiais então foram à residência do suposto receptador na Vila Nova Porã que afirmou aos policiais que pagou R$150,00 pela bicicleta, todavia, pela manhã vendeu a bicicleta para outro, para o qual ele presta serviço como pedreiro, pelo valor de R$300,00 reais.

O receptador indicou a casa do comprador que fica localizada na Av. Maranhão. No local o homem inicialmente disse que havia comprado uma bicicleta de uma pessoa desconhecida pelo valor de R$400,00 e apresentou para a equipe uma bicicleta com as mesmas características da bicicleta furtada, na cor cinza e aro 29.

Os envolvidos foram questionados a respeito do valor de mercado de uma bicicleta igual a apreendida e ambos afirmaram saber que tal bicicleta teria valor superior a R$1.000,00, mesmo sendo usada, ficando evidente a ciência da ilicitude na aquisição da bicicleta, tendo em vista a desproporção entre o valor e o preço, ou seja, compraram sabendo que o valor do objeto era bem maior do que foi pago.

Diante do fato, foi dada voz de prisão a ambos pelo crime de receptação. O adolescente foi conduzido como testemunha dos fatos, já que não estava mais em flagrante do crime de furto. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhá-lo.

