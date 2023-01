PM prende dois suspeitos de tráfico de cocaína em Lunardelli

Da Redação

Os suspeitos foram presos em flagrante em uma casa na Rua Cleusa Rogério Dariva

A equipe ROTAM prendeu na noite de terça-feira (3) Rua Cleusa Rogério Dariva, em Lunardelli, dois jovens suspeitos de tráfico de drogas.

A equipe policial tinha informações que o rapaz recebia a droga de outra cidade, preparava os invólucros e os vendia em Lunardelli.

Durante diligências nas proximidades da casa indicada, os policiais viram o suspeito pegando algo com o motorista de um veículo Hatch branco, e entrou correndo para dentro da residência, o carro saiu em alta velocidade.

Foi feita a aproximação para averiguar, momento em que o morador saiu e, ao notar a presença dos policiais, desobedeceu a voz de abordagem e voltou para o interior da residência, sendo acompanhado pelos militares.

Dentro da casa havia outro rapaz, que foi flagrado sentado em uma cama embalando duas buchas de cocaína em pacotes de geladinho que, posteriormente, pesou 6,800 gramas. Ainda sobre a cama, encontraram R$10,00 em dinheiro e um cartão de crédito do banco Nubank com resquícios de cocaína, utilizado para dividir a droga.

Ao serem questionados, o primeiro abordado assumiu a venda de cocaína, afirmando ser de sua propriedade.

Todavia, segundo a ROTAM, ficou evidente a participação do outro detido, sendo que as transações financeiras eram realizadas via PIX na conta de uma mulher.

O detido contou aos policiais que vendia a R$50,00 cada bucha da droga.

