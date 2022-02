PM prende dois homens e apreende um menor por tráfico

Da Redação

Operação policial foi na Vila Nova Porã

Dois homens foram presos, e um adolescente de 15 anos, apreendido, suspeitos de tráfico de droga, na terça-feira (15), em operação da Polícia Militar (PM) na Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a equipe da ROTAM ao passar por uma casa já conhecida no meio policial como ponto de tráfico de drogas abordou o adolescente que saia da casa. Junto ao menor foi encontrado dois potes de maconha pesando 4,220 gramas e R$ 60,00 reais em dinheiro trocado.

Questionado sobre as denúncias, ele disse que estava vendendo entorpecentes a cerca de dois meses e que, o patrão seria um homem que mora a 200 metros da “boca de fumo”.

Relatou ainda que o patrão leva 30 pedras de crack por vez e depois passa no local recolhendo o lucro, sendo que adolescente ganha R$ 100,00 a cada 30 pedras.

O menor também indicou para a equipe ao local no quintal onde estavam escondidas seis pedras de crack restantes que pesou 500 miligramas.

Diante das informações, os policiais foram até a casa da patrão, sendo que ao ser chamado no portão, ele saiu correndo para os fundos, pulou o muro tendo acesso a uma plantação de soja. Mas acabou contido por policiais que já o esperavam.

Realizado abordagem, foi encontrado com o suspeito R$1.780,00 reais em cédulas variadas e um papel com anotações referente a recebimento de dinheiro.

Ambos foram conduzidos para a autoridade policial juntamente com a droga e dinheiro apreendidos.

Droga escondida

Enquanto os policiais confeccionavam o boletim de ocorrência chegou denúncia, que outro indivíduo estava na residência, a fim de resgatar droga enterrada.

A equipe então se deslocou para o local e o suspeito foi abordado. Ele passou a afirmar, que vende crack a mando do irmão, porém, comercializava na rua e que, seu o irmão, tinha crack enterrado no quintal da casa, onde foi apreendido o menor, porém ele não havia conseguido encontrar no quintal.

Novas escavações foram feitas, sendo possível encontrar mais dois invólucros contendo 20 pedras de crack, pesando 2.600 gramas, após encontrado a droga o mesmo confessou que havia enterrado crack no local. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para autoridade policial