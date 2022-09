PM prende dois em Marilândia e recupera diesel roubado em Londrina

Da Redação

A Polícia Militar, numa ação que envolveu equipes do 5º Batalhão, de Londrina, e do 10º Batalhão, de Apucarana, recuperou em Marilândia do Sul, na tarde desta quinta-feira (22), parte de uma carga de óleo diesel que teria sido desviado de uma empresa em Londrina, vítima em um caso de estelionato. Cerca de 12 mil litros de diesel foram recuperados na ação policial, que já resultou em duas prisões e, segundo consta, ainda está em andamento e pode ter desdobramentos em outras cidades da região.

A equipe do 10º BPM, em Marilândia do Sul, agiu em apoio na operação aberta pela 5º BPM e com a Delegacia de Estelionatos, da Polícia Civil de Londrina. O alvo foi um barracão, no centro da cidade, na rua São Francisco, onde o diesel teria sido entregue.

Segundo consta, o serviço reservado do Batalhão de Londrina e a delegacia de Estelionatos foram informados sobre um caso de estelionato numa empresa distribuidora de combustíveis, com sede em Londrina. Uma pessoa, usando dados falsos, teria conseguido fazer a compra de uma carga de óleo diesel, no valor de R$ 62 mil. e o motorista da empresa fez a entrega no barracão, na área central de Marilândia do Sul. Dois homens, pai e filho, teria recebido a carga.

No local, as equipes da PM, fez contato com um homem, de 40 anos, que relatou que teria adquirido uma certa quantidade de diesel de uma pessoa. O comprador ainda teria ligado para o contato que fez a venda, na frente dos policiais. Mas o contato desligou o telefone. Um segundo suposto comprador, de 39 anos, compareceu ao local, se apresentando também como dono da carga. No entanto, não teria informado como fez o pagamento e nem apresentou comprovantes de pagamento pela carga. Ele informou que teria feito um pix para um contato e apresentado uma cópia da nota faturada na empresa de Londrina. Os dois homens não souberam explicar como tinham uma nota fiscal em nome de terceiros, com produtos de estelionado armazenados no galpão.

A equipe policial fez contato com o delegado da Polícia Civil de Marilândia do Sul, para onde os dois homens foram encaminhados para as providências legais e sequência das investigações. Por estar armazenado de forma irregular, oferecendo riscos, o diesel precisou ser removido do barracão, ficando à disposição da justiça, no pátio da empresa distribuidora, em Londrina.

