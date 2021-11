PM prende casal suspeito de furto em São João do Ivaí

Da Redação

Policiais do Destacamento da PM de São João do Ivaíprenderam no início da noite de terça-feira (23), um casal suspeito de furtos na cidade.

Após denúncia que na Av. São João estava um casal que eram suspeitos de ter arrombado e furtado uma casa no Sítio Santo Antônio, na quinta-feira (18), os policiais se deslocaram ao local e abordaram os suspeitos.

O homem estava com uma bolsa e uma sacola com vários objetos, também chegou ao local a vítima. De imediato, ela reconheceu alguns objetos como: dois pares de tênis algumas peças de roupas entre outros objetos, sendo que o casal não soube informar a procedência.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos abordados e encaminhados para o Hospital Municipal para laudo médico e em seguida para Delegacia de São João do Ivaí.