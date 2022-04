PM prende 7 pessoas suspeitas de aplicarem 'golpe da cigana'

Da Redação

Objetos apreendidos

A Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre prendeu na manhã desta quinta-feira (17), sete pessoas suspeitas de aplicarem golpes e furtarem joias na região. Com o grupo foram apreendidas várias peças de ouro, alianças e relógios subtraídos das vítimas. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos se passavam por ciganos e vinham agindo em várias cidades da região.

As prisões ocorreram depois que a PM de Jardim Alegre recebeu denúncias de que um dos criminosos teria oferecido ao uma aliança pelo valor de R$ 1 mil a um morador da cidade. De imediato, a equipe policial compareceu ao local, mas os criminosos já tinham fugido sentido rodovia que dá acesso as cidades de Lunardelli e Lidianópolis em três veículos, um GM/Vectra, um VW Parati e um Fiat Strada.

Após alguns minutos, os policiais abordaram o VW Parati, que era conduzido por um cidadão de 25 e uma mulher de 23 anos, que alegaram ser ciganos. Enquanto a equipe realizava a abordagem, se apresentou no destacamento outro cidadão que relatou furto de sua aliança de casamento, com valor aproximado de R$ 5 cinco mil. Vale ressaltar que fato semelhante ocorreu na cidade de Lunardelli na quarta-feira (16), onde foi subtraída uma aliança.

O casal detido pela PM foi reconhecido de imediato por imagens encaminhadas pela PM. Na sequência, os policiais localizaram o GM/Vectra. Um homem 53 anos e outro de 22 anos foram presos em flagrante e a aliança da vítima foi recuperada.

Os restante da quadrilha, formado pela esposa, filho e a nora de um dos detidos foi localizado pela PM em Lunardelli. Ao fim todos envolvidos encaminhados ao DPM de Jardim Alegre juntamente com os veículos.

Com os detidos a PM localizou duas correntes de prata com pingentes, uma aliança de prata, uma corrente dourada com pingente com nome de Danielle, uma corrente dourada com pingente de cruz, uma corrente dourada com dois pingentes, sendo um de cavalo marinho e outro de ferradura com cavalo no centro, uma pulseira infantil dourada em nome de l. Felipe, uma aliança dourada em nome de Rogério, um par de brincos dourados, uma pulseira cor de bronze, dois relógio dourados, duas alianças douradas lisas sem nomes, duas alianças douradas com pedras transparentes, um brinco dourado de argola grande, um celular marca Xiaomi e R$345,00 em dinheiro. Na Parati foram encontrados R$ 400,00 em dinheiro, um celular Motorola outro Samsung branco e dourado e uma gaiola contendo dois passarinhos.

Segundo a PM, as mulheres fazem a abordagem e praticam o furto das joias e os homens tentam vendê-las. Os veículos foram encaminhados ao pátio por irregularidades e todos envolvidos juntos com joias apreendidas foram encaminhados para a 54ª DRP, em Ivaiporã.

A Polícia Militar solicita, que caso alguém tenha caído no golpe ou reconheça algum objeto ligar 190 ou para a Delegacia de Ivaiporã, (43) 3472 1181