PM persegue e apreende carro de suspeito de tráfico no Vale do Ivaí

Na noite de quarta-feira (12) um GM Cruze de um suspeito de tráfico de drogas se evadiu de abordagem policial em Jardim Alegre e foi perseguido pelas equipes policiais. A perseguição se estendeu por três municípios e o carro acabou apreendido, porém, o suspeito conseguiu fugir.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe ROTAM extra jornada em patrulhamento pela Rua Castelo Branco quando visualizou na esquina com a Av. Paraná, em Jardim Alegre, um indivíduo em local ermo, o qual estava próximo a uma motoneta.

Ao notar a presença da equipe policial tentou se esconder e rapidamente guardou algo na cintura, posteriormente identificado como o celular.



Foi realizada abordagem ao suspeito que já é conhecido do meio policial por ser usuário de drogas. Questionado sobre o motivo de estar naquele local, tendo em vista que é morador de outro município, ele relatou que estava esperando por outro homem, o qual traria uma bucha de cocaína.

Pouco tempo depois um GM Cruze, que já é conhecido por pertencer a um indivíduo muito citado em várias denúncias de tráfico de drogas e morador das proximidades, foi em direção a abordagem.

Foi dado ordem de parada, todavia, ele desobedeceu às ordens e avançou contra os policiais, sendo necessário um disparo de arma de fogo para tentar detê-lo.

Porém, em arrancada brusca se evadiu do local em alta velocidade por diversas ruas de Jardim Alegre. Foi realizado acompanhamento e solicitado apoio para o cerco via rádio, a equipe RPA de Ivaiporã.

Após o condutor não obedecer às tentativas dos agentes, a perseguição continuou e se estendeu pelos municípios de Ivaiporã e Arapuã até ser perdido de vista.

Posteriormente o carro foi localizado abandonado sem combustível e ainda com chave na ignição, em área rural próximo ao distrito de Bem-te-vi, em Arapuã.

As viaturas de Manoel Ribas e Jardim Alegre também prestaram apoio nas buscas pela região, no entanto, sem êxito em localizar o fugitivo até o presente momento, porém, as buscas permanecem ininterruptas.

