PM localiza e apreende motocicleta com alerta de furto, em J. Alegre

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Policiais do Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre, localizaram uma motocicleta com restrição de roubo/furto no município, na noite de sábado (28). Um homem foi preso e encaminhado à delegacia.

continua após publicidade .

A equipe policial em patrulhamento na comunidade Xaxim no Assentamento 8 de Abril, se deparou com diversas motocicletas estacionadas próxima a Igreja Santa Rita, onde moradores do assentamento, conversavam e consumiam bebidas alcoólicas.

- LEIA MAIS: Casal morre em acidente com moto entre Grandes Rios e Rosário do Ivaí

continua após publicidade .

Os policiais realizaram consulta nas motocicletas que estavam no local e uma delas era produto de furto.

Sendo assim, foi realizada a abordagem de todos que se encontravam no local, porém mais nada de ilícito foi encontrado. Um dos presentes se manifestou como proprietário do veículo.

Diante disso, ele juntamente com a moto foi encaminhado à 6ª CIPM para a confecção do BOU, e posteriormente o detido entrega à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ivaiporã.

Siga o TNOnline no Google News