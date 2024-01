PM intensifica fiscalização e multa motos irregulares no Vale do Ivaí

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) intensificou as ações de fiscalização no município de São João do Ivaí, com o objetivo de coibir irregularidades em motocicletas.

Na quinta-feira (4), a Equipe de Motos realizou uma operação que resultou na emissão de multas regularizadoras a dois condutores de motocicletas com irregularidades.

Por volta das 15h30, na Avenida Natael Emereciano Júnior, a equipe policial se deparou com uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros azul com escapamento extremamente barulhento.

Também na Rua Paraná, por volta das 15h45, foi abordada outra motocicleta Honda/NXR 150 Bros ESD vermelha com escape livre.

Diante da infração de trânsito, foi emitida a multa regularizadora para ambos os veículos. As motocicletas e os condutores foram liberados no local.

