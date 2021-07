PM frustra duas tentativas de roubo da mesma camionete

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Apucarana, em Ivaiporã, na construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros, onde estaria em andamento um assalto. O caso foi na noite de sexta-feira (23), por volta das 23 horas.

No local em contato com o vigilante, ele relatou que teria escutado barulho no interior da construção, quando foi ver acabou surpreendido por três homens encapuzados, um deles, portando uma arma de fogo, pediram a chave de uma camionete GM/ Blazer que estava estacionada no local, e saíram pelo portão dos fundos tomando rumo ignorado.

Equipe repassou a rede e saiu em patrulhamento, e acabou localizando a Blazer abandonada a aproximadamente duas quadras do local do assalto. O automóvel foi entregue ao proprietário, pois o alerta ainda não teria sido lançado no sistema.

Enquanto a equipe estava confeccionando o boletim de ocorrência, novamente foi acionada para deslocar ao mesmo endereço, pois os indivíduos teriam retornado ao local e novamente tentaram levar a camionete. Com a chegada das viaturas no local eles saíram pulando diversos muros.