PM flagra suspeito com diversas drogas em Ivaiporã

Um homem foi preso em Ivaiporã, em uma casa na Rua São Mateus com diversas drogas. A ocorrência foi na noite de terça-feira (1º ), por volta das 23 horas.

O caso teve início, após denúncia anônima que um indivíduo já conhecido do meio policial, com diversas passagens pelo mesmo crime, estaria traficando drogas na Rua São Mateus.

A Polícia Militar (PM) intensificou o patrulhamento pelas imediações e por volta das 23 horas encontrou um homem saindo da residência segurando algo suspeito na mão. Dado voz de abordagem, ele empreendeu fuga por rumo ignorado.

Como o portão da residência é eletrônico, antes que o mesmo fechasse, a equipe conseguiu entrar, e encontrou proprietário da casa (denunciado) sentado na mesa, cortando e embrulhando diversas pedras de crack para a comercialização.

Em buscas pela residência, foi localizada 186 pedras de crack pesando 33 gramas, 28 pedras maiores pesando 57 gramas , uma porção de maconha de 1 grama e uma porção de haxixe de 1 grama, assim como R$ 195,00 em diversas notas, e R$ 74,00 em moedas.

Diante do flagrante o homem foi preso e junto com as drogas entregue na 54ª Delegacia Regional Polícia Ciivil.