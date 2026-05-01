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MARILÂNDIA DO SUL

PM flagra motorista sem CNH transportando crianças no banco da frente

Passageira levava duas crianças no colo em uma picape GM Montana

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 08:32:42 Editado em 01.05.2026, 08:44:43
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PM flagra motorista sem CNH transportando crianças no banco da frente
Autor Foto: Reprodução

A Polícia Militar autuou um motorista inabilitado que trafegava com excesso de passageiros na manhã de quinta-feira (30), na Avenida Cerejeiras, no centro de Marilândia do Sul (PR). Durante patrulhamento, a equipe abordou uma picape GM/Montana e identificou uma mulher no banco do passageiro transportando duas crianças no colo.

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Na verificação de documentos, os policiais constataram que o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A equipe realizou consultas ao sistema e não localizou pendências judiciais em nome do motorista, nem débitos vinculados à placa do utilitário.

Diante dos fatos, a PM lavrou os autos de infração referentes à falta de habilitação, ao excesso de passageiros e ao transporte irregular de crianças. O veículo foi retido temporariamente e liberado no local logo após a apresentação de um segundo condutor devidamente habilitado.

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excesso de passageiros marilandia do sul motorista inabilitado POLICIA MILITAR Segurança no Trânsito transporte irregular
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