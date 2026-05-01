PM flagra motorista sem CNH transportando crianças no banco da frente

A Polícia Militar autuou um motorista inabilitado que trafegava com excesso de passageiros na manhã de quinta-feira (30), na Avenida Cerejeiras, no centro de Marilândia do Sul (PR). Durante patrulhamento, a equipe abordou uma picape GM/Montana e identificou uma mulher no banco do passageiro transportando duas crianças no colo.

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Na verificação de documentos, os policiais constataram que o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A equipe realizou consultas ao sistema e não localizou pendências judiciais em nome do motorista, nem débitos vinculados à placa do utilitário.

Diante dos fatos, a PM lavrou os autos de infração referentes à falta de habilitação, ao excesso de passageiros e ao transporte irregular de crianças. O veículo foi retido temporariamente e liberado no local logo após a apresentação de um segundo condutor devidamente habilitado.