PM flagra menores ingerindo álcool na companhia de homem com tornozeleira em Ivaiporã

Grupo tentou dispersar ao notar a aproximação da viatura policial; entre os maiores abordados, dois possuíam antecedentes criminais

Um grupo de adolescentes foi flagrado consumindo bebidas alcoólicas na companhia de adultos na madrugada desta sexta-feira (6), no centro de Ivaiporã. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar logo após a meia-noite, nas proximidades da Torre Paris, e terminou com o acionamento do Conselho Tutelar.

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A equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela região quando percebeu a aglomeração suspeita envolvendo maiores e menores de idade. Ao notarem que a viatura retornava para realizar a abordagem, os integrantes do grupo tentaram deixar o local caminhando pela Rua Placidio Miranda, mas acabaram interceptados no cruzamento com a Avenida Brasil.

Durante a identificação dos envolvidos, os policiais constataram que, entre os adultos que acompanhavam os jovens, dois possuíam passagens criminais, sendo que um deles utilizava tornozeleira eletrônica.

Questionados pelas autoridades, os adolescentes confessaram ter ingerido bebidas alcoólicas, porém, se recusaram a informar quem forneceu ou em qual estabelecimento o produto foi adquirido. Diante da infração, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação e os pais dos menores foram chamados para que as medidas cabíveis fossem adotadas. Não foram encontrados itens ilícitos, como drogas ou armas, durante a revista pessoal.