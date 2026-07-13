PM flagra manobras perigosas e apreende motocicleta em Lidianópolis

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Segundo a Polícia Militar, grupo de motociclistas também estaria disputando corrida na marginal de acesso à cidade

A Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta durante uma fiscalização em Lidianópolis, na tarde de domingo (12). Segundo o boletim, o veículo estava sem placa e apresentava outras irregularidades.

A equipe fazia patrulhamento quando flagrou um grupo de motociclistas na marginal de acesso à cidade. Conforme a PM, alguns disputavam corrida e realizavam manobras perigosas.

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Os policiais decidiram abordar uma das motocicletas, que estava sem placa. Após um breve acompanhamento, a equipe conseguiu fazer a abordagem na Estrada Rural do Monte Alto.

O condutor disse aos policiais que a placa havia caído horas antes. Ele afirmou ainda que seguia com um grupo de motociclistas para Godoy Moreira.

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Durante a fiscalização, a PM constatou que a moto estava sem filtro e com o pneu traseiro no limite de desgaste. Nada de ilícito foi encontrado com o condutor e o passageiro.

A motocicleta foi recolhida ao pátio e os autos de trânsito foram lavrados. O condutor e o passageiro receberam orientações e foram liberados no local.

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