PM flagra jovem comprando maconha em Kaloré; 2 pessoas foram presas

PM apreendeu duas porções de maconha com os suspeitos

Duas pessoas foram presas após a Polícia Militar (PM) flagrar a compra e venda de maconha, na noite de sábado (12), em Kaloré, no norte do Paraná. O fato aconteceu na Rua Elias Labegalini, bem no cruzamento com a Avenida Paraná, no centro da cidade, onde estavam os dois envolvidos.

Segundo a PM, uma equipe visualizou um veículo parado em via pública com apenas com o condutor no interior e outra pessoa fora do veículo segurando uma sacola. Os policiais testemunharam o momento que o condutor recebeu um objeto da outra pessoa e fizeram a abordagem.

Ao perceber a presença da equipe, um dos suspeitos arremessou algo para dentro do veículo e jogou a sacola no chão. Os policiais realizaram a revista e encontraram uma porção de maconha com a pessoa que estava dentro do carro, que tem 25 anos, e outra porção com o suspeito de tráfico, 21 anos, juntamente com uma nota de R$ 20.

Durante a ação, o motorista do carro confessou que estava comprando a droga do outro suspeito. Diante dos fatos, os dois jovens foram presos e encaminhados à delegacia de Jandaia do Sul.

