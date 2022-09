PM flagra homem com simulacro de revólver e cocaína

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de segunda-feira (19), equipe da Polícia Militar (PM) de Borrazópolis flagrou um usuário de drogas portando um simulacro e cocaína. À noite, em Ivaiporã, também foi registrada pela PM outro caso de usuário portando drogas para consumo.

Na primeira abordagem, por volta das 11h30, na Rua Rio Grande do Norte, nas proximidades do Colégio Dom Bosco, em Borrazópolis. uma equipe foi ao local a fim de verificar uma denúncia anônima, que apontava duas pessoas, um de camiseta vermelha bermuda jeans e outro com camiseta verde, e um deles estaria com uma arma de fogo.

Um dos suspeitos não possuía nenhum ilícito, sendo orientado e liberado no local. Com o outro foi encontrado um simulacro de revólver, de plástico com a ponta laranja de dardo de borracha, e uma porção de cocaína, pesando aproximadamente 3 gramas.

O autor alegou que era usuário e a droga era para consumo próprio. Sendo assim foi encaminhado até o DPM de Borrazópolis para confecção de termo circunstanciado. Sendo liberado posteriormente.

Drogas para consumo em Ivaiporã

Em Ivaiporã, por volta das 20h40, a equipe policial em deslocamento pela Rodovia Celso Fumio Makita abordou uma camionete branca S-10 com as mesmas características de um veículo que teria investido contra a equipe de Lunardelli, momentos antes.

Em busca pessoal no motorista, nada de ilícito foi localizado, estando também com a situação do veículo regular. Já com o passageiro foi localizado uma fração de maconha pesando 03 gramas, um dichavador e papel de seda.

Indagado sobre a droga, ele alegou ser para uso. Diante dos fatos, o entorpecente, bem como os objetos foram apreendidos e encaminhado à 6ªCIPM para lavratura de termo circunstanciado.

