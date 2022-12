PM faz surpresa para aniversariante de 11 anos em Jandaia do Sul

Da Redação

Equipe da Rotam participou de festa de aniversário em Jandaia do Sul

Uma equipe da Polícia Militar (PM) fez uma surpresa para o aniversariante Pietro Ferreira Tomazini, que estava comemorando sua festa de 11 anos na noite desta última terça-feira (20), em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Segundo a PM, o garoto é um grande admirador da corporação e recebeu a equipe da Rotam durante a festa do aniversário em sua casa, localizada na Rua Dr. João Maximiano, na área central da cidade.

Os policiais, que receberam o convite para o evento, deram os parabéns ao aniversariante jandaiense, deixaram as crianças que estavam na comemoração entrarem na viatura da equipe e até deram a boina policial para o menino vestir e se sentir um membro da PM.

fonte: Divulgação/PM Pietro Ferreira Tomazini completou 11 anos e recebeu os parabéns da Polícia Militar

