PM faz entrega de brinquedos em comemoração ao natal

Policiais militares do destacamento de Faxinal entregaram na quarta-feira (8) de cerca de 400 brinquedos para as crianças no município. Foram contemplados as crianças dos CMEI’s Branca de Neve, Faxinalzinho, Vila Nova e dos Conjuntos Habitacionais Nossa Senhora de Fátima, Vila Imperatriz e JK.

Os brinquedos foram doados pelos cidadãos faxinalenses e a campanha de arrecadação e distribuição organizada pelos militares 1º Sargento Adami, soldados Guerer e Jurandir. A entrega dos presentes contou com a presença do comandante da 6ª CIPM major Robson Falk Vieira.

Conforme o comando da 6ª CIPM a campanha também foi realizada em anos anteriores e é muito gratificante para a Instituição, “uma vez que demonstra o compromisso com cada cidadão e que a Polícia Militar estará sempre à disposição para atendê-los”.

Durante o evento foram respeitados todos os protocolos sanitários de prevenção à COVID-19.