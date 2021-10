PM faz confraternização e entrega doações ao lar dos idosos

Da Redação

A Polícia Militar (PM) realizou na tarde de sexta-feira (08), um momento de confraternização para os moradores do Lar São Lourenço, em São João do Ivaí. Houve cantoria e muita prosa, além de um café da tarde especial, que foi oferecido através de doações da comunidade.

Na oportunidade, os policiais entregaram os produtos de higiene e limpeza que foram doados pela população dos municípios de São João do Ivaí, Lunardelli e Godoy Moreira.

O comandante da PM na comarca, Sargento Caetano, agradeceu o engajamento da população na campanha. “Não imaginávamos que teria tanto sucesso assim, com tantas doações. A comunidade está de parabéns pela solidariedade. Os moradores do asilo ficaram muito felizes”, disse.

A diretora do Lar São Lourenço, Jéssica Lisley, comentou que a instituição sofre com algumas carências, mas que existem pessoas que ajudam a mobilizar para que elas sejam supridas na medida do possível. “Queremos agradecer em nome de todos os moradores que ficaram muito felizes, se sentindo lembrados e acarinhados”.

