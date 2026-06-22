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CAÇADORES

PM faz buscas após denúncia de caça a javalis em propriedade particular de Arapuã

Morador relatou caça a javalis em Arapuã dentro de propriedade particular sem autorização do proprietário

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 12:03:30 Editado em 22.06.2026, 12:03:27
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PM faz buscas após denúncia de caça a javalis em propriedade particular de Arapuã
Autor Polícia Militar atende ocorreñcia em área rural - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar realizou buscas na área rural de Arapuã na manhã de domingo (21) após receber uma denúncia de caça a javalis em uma propriedade particular sem autorização.

De acordo com o proprietário, um grupo de pessoas invadiu a área e efetuou disparos de arma de fogo durante a prática da caça. Ele relatou aos policiais que os caçadores permaneceram no local por algum tempo e deixaram a propriedade antes da chegada da equipe.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (22) de Ivaiporã e região

O morador informou ainda que não autorizou a entrada dos indivíduos em suas terras e decidiu acionar a polícia ao perceber a movimentação.

Após colher as informações, os policiais fizeram patrulhamento pelas estradas e propriedades da região na tentativa de localizar os suspeitos. Apesar das buscas, ninguém foi encontrado.

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Arapuã CAÇA ILEGAL javalis patrulhamento rural POLICIA MILITAR propriedade particular
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