PM evita assalto na C. Vale de São João do Ivaí e prende dois ladrões

C. Vale em São João do Ivaí

Dois assaltantes, foram capturados pela Polícia Militar praticando assalto a C. Vale na madrugada desta quarta-feira (4) na Rodovia PR-082, em São João do Ivaí. Outros cinco criminosos conseguiram fugir.

A equipe de serviço do destacamento foi acionada por volta das 02h26 para a C. Vale, onde segundo informações estava em andamento um roubo.

No local, os policiais conseguiram flagrar um caminhão saindo da empresa que imediatamente foi abordado. Três indivíduos saíram correndo do veículo e não acataram a voz de abordagem.

Os policiais então realizaram disparos para conter os fugitivos, pois as informação era de que estariam em sete pessoas, sendo que três deles armados. Dois indivíduos que correram pela rodovia e acabaram contidos e algemados.

Um dos abordados estava com sangramento no pé, pois havia sido alvejado com um dos disparos realizado com o calibre .556, o projetil entrou no pé esquerdo de forma que transfixou. Ele foi encaminhado ao hospital municipal e recebeu atendimento médico.

Os policiais também encontraram um celular que estava desbloqueado, com a conta de WhatsApp logada e também logado em uma conta do Facebook.

Na carroceria do caminhão Mercedes Benz/l 1118 usado na tentativa de roubo foi encontrado uma grande quantidade de insumos agrícolas e pneus que foram roubados da C. Vale, sendo 83 caixas de produtos variados, 15 galões e 42 pneus.

Dentro do caminhão também foram localizados um alicate de cortar cerca, uma marreta e o DVR da empresa onde estava armazenada as imagens de segurança.

Os outros envolvidos se evadiram, e foi acionado o apoio das equipes ROTAM, P2, Lunardelli, Godoy Moreira e Jardim Alegre que realizaram buscas nas imediações.

