TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
POLÍCIA MILITAR

PM encontra motorista que fugiu após acidente com veículos em chamas na PR-466

Condutor deixou local após colisão com veículos em chamas na noite de terça-feira (6), mas foi localizado pela PM

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 07:22:29 Editado em 07.05.2026, 07:24:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

PM encontra motorista que fugiu após acidente com veículos em chamas na PR-466
Autor Colisão envolveu uma Fiat Strada, um Chevrolet Chevette e um terceiro veículo, que fugiu do local - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O motorista que se evadiu após grave acidente na PR-466, em Jardim Alegre, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Ivaiporã na noite de quarta-feira (6), após ser localizado pela Polícia Militar em uma unidade de saúde com sinais de embriaguez.

O acidente aconteceu por volta das 20h50 e mobilizou equipes de resgate e segurança depois que veículos pegaram fogo na rodovia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

– LEIA MAIS: Colisão seguida de incêndio deixa uma vítima grave e carros destruídos na PR-466

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um terceiro veículo envolvido no acidente que se evadiu do local foi abandonado nas proximidades da rodovia.

Além disso, um casal que ocupava esse automóvel deixou o local e seguiu em direção ao centro de Jardim Alegre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante diligências, a equipe policial encontrou os dois em uma unidade de saúde, onde recebiam atendimento médico por ferimentos leves.

Conforme o boletim de ocorrência, ambos apresentavam sinais de embriaguez. Após o atendimento, o motorista foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Agora, as circunstâncias do acidente na PR-466 serão investigadas pelas autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito colisão veicular embriaguez ao volante investigação policial Jardim Alegre PR 466
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV