PM encontra motorista que fugiu após acidente com veículos em chamas na PR-466
Condutor deixou local após colisão com veículos em chamas na noite de terça-feira (6), mas foi localizado pela PM
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O motorista que se evadiu após grave acidente na PR-466, em Jardim Alegre, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil em Ivaiporã na noite de quarta-feira (6), após ser localizado pela Polícia Militar em uma unidade de saúde com sinais de embriaguez.
O acidente aconteceu por volta das 20h50 e mobilizou equipes de resgate e segurança depois que veículos pegaram fogo na rodovia.
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Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que um terceiro veículo envolvido no acidente que se evadiu do local foi abandonado nas proximidades da rodovia.
Além disso, um casal que ocupava esse automóvel deixou o local e seguiu em direção ao centro de Jardim Alegre.
Durante diligências, a equipe policial encontrou os dois em uma unidade de saúde, onde recebiam atendimento médico por ferimentos leves.
Conforme o boletim de ocorrência, ambos apresentavam sinais de embriaguez. Após o atendimento, o motorista foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
Agora, as circunstâncias do acidente na PR-466 serão investigadas pelas autoridades.
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