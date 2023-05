PM encontra latas de bebida em carro, motorista é preso por embriaguez

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso na noite de sábado (27-5) no centro de Jardim Alegre, devido embriaguez ao volante. No carro dele os policiais encontraram latas de bebidas alcoólicas.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pelo centro da cidade, a equipe avistou um veículo, com dois ocupantes.

Após o carro invadir o canteiro central da Av. Mattos Leão foi realizada a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com o motorista e o passageiro. No entanto foi encontrado em revista ao carro dele, um Fia/Uno, latas de bebidas alcoólicas no assoalho.

Como o motorista já apresentava alguns sinais de embriaguez, como hálito etílico, desordem nas vestes e desequilíbrio, foi realizado o teste do etilômetro que apresentou 1,15 miligramas por litro de ar expelido, caracterizando um crime de trânsito.

Diante da situação foi dada voz de prisão para o condutor. O veículo foi recolhido e encaminhado para o pátio da 6ª CIPM.

