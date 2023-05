PM encontra em Califórnia carga de leite e carro roubados na região

Da Redação

A PM encontrou a carga nesta quarta

Um carro e diversos produtos roubados foram encontrados em uma propriedade em Califórnia, norte do Paraná, no final da tarde desta quarta-feira (10). Nenhuma pessoa foi presa e a ação aconteceu após a apreensão de armas em Apucarana.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um na Rua José Pereira Caixeta, outro em uma propriedade às marges da Rodovia do Café. Os policiais encontraram um carro, roubado no dia dois deste mês em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná.

Além do veículo, foram encontrados diversos produtos, entre eles, mil litros de leite, roubados de um caminhoneiro, que também teve o caminhão levado. O crime aconteceu no último dia 4

O dono do caminhão contou que ao passar pela Estrada Araguari, em Arapongas, havia um carro impedindo a passagem. O motorista e o ajudante foram feitos reféns e colocados na porta malas do veículo.

As vítimas foram deixadas na PR-445, próximo de Guaravera. O caminhão ainda não foi encontrado, mas a carga, mil litros de leite, em vários pacotes, foi recuperada.

Os policiais ainda encontraram diversas ferramentas, que seriam furtadas ou roubadas. Facas, uma máscara e rádios comunicadores foram encontrados no local.

A polícia segue investigado e tenta localizar os moradores dos imóveis alvos da operação.

fonte: PMPR Carro roubado em Imabú





