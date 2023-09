PM encontra cocaína em calcinha de mulher durante abordagem na região

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe da Polícia Militar (PM) encontrou cocaína escondida na calcinha de uma mulher durante uma abordagem na tarde desta quinta-feira (21), em Marumbi, no Vale do Ivaí. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado após os policiais perceberem que um veículo Ford Fiesta seguia em direção à uma residência conhecida como ponto de comercialização de drogas.

Por volta das 16 horas, os policiais militares realizavam um patrulhamento quando viram o carro, que possui placas de São Paulo, seguindo em direção à casa localizada na Rua Henrique Conti. No entanto, quando o motorista teria percebido as autoridades, mudou de direção e tentou fugir.

Os PMs conseguiram realizar a abordagem e não encontraram nada de ilícito com o motorista do automóvel. Porém, a passageira do Fiesta também foi submetida a busca pessoal e, nesse momento, foi encontrado na calcinha dela um eppendorf de cocaína. A droga totalizou cerca de 5 gramas.

A mulher foi encaminhada até o destacamento da PM para ser feito um termo circunstanciado de infração penal e, logo na sequência, foi liberada. O motorista do carro não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, dessa forma, o carro foi recolhido no pátio do Detran.

