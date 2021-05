PM encontra 92 pedras de crack com menor e apreende

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) apreendeu 24 pinos de cocaína e 92 pedras de crack na tarde desta sexta-feira (21), em Marilândia do Sul. Um homem de 20 anos e um menor, de 16, foram encaminhados para a delegacia.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que um veículo Corsa estaria praticando tráfico de drogas entre Marilândia do Sul e Rio Bom. A equipe policial, durante patrulhamento, encontrou o carro chegando em Marilândia e realizou a abordagem.

No carro haviam três pessoas. Em busca pessoal, os policiais localizaram 24 pinos de cocaína com o menor de idade, que afirmou ser usuário de drogas e estaria com os entorpecentes para consumo pessoal.

O adolescente, de 16 anos, foi encaminhado para a delegacia. Os policiais fizeram uma nova busca pessoal e encontraram mais 92 pedras de crack próximos de sua cueca.

O maior, de 20 anos, foi levado para o Destacamento da Polícia Militar devido à pendências administrativas com seu veículo e, diante das pedras de crack localizadas no menor, o delegado de plantão mandou ele ser conduzido para a delegacia de Marilândia.