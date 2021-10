PM encaminha dois após confusão em frente à casa de shows

Da Redação

A briga foi na Rua Mem de Sá entre um indivíduo e o segurança do evento

Dois homens foram conduzidos na madrugada deste domingo (17) à 6ª CIPM para termo circunstanciado, após confusão em frente a uma casa de shows, na Rua Mem de Sá, em Ivaiporã.

Conforme consta no boletim de ocorrências da Polícia Militar(PM), a equipe ROTAM em patrulhamento nas proximidades da empório 43, por volta das 3h30, visualizou vias de fato, entre um indivíduo e o segurança do evento .

Feito aproximação foi constatado que o indivíduo estava agredindo o segurança no solo com socos e cotoveladas. A equipe desembarcou e realizou a imobilização e contenção do autor, que teve que ser algemado.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao cartório da 6ª CIPM para lavratura do termo circunstanciado. Durante a condução para viatura o autor continuou fazendo ameaças de morte ao segurança.