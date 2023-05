PM emite multa de R$ 80 mil por dano em área de preservação em Jandaia

Da Redação

Crime foi registrado na região do Humaitá, em Jandaia do Sul

A equipe do Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Apucarana aplicou uma multa de R$ 80 mil a um proprietário rural, funcionário e empresa após flagrar a movimentação de solo em área de preservação permanente (área úmida) com a construção de drenos, sem autorização do órgão ambiental competente.

O caso foi registrado na região da Estada Humaitá, zona rural de Jandaia do Sul, norte do Paraná, na última segunda-feira (15). Segundo a PM Ambiental, os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil. Foram lavrados Auto de Infração Ambiental ao dono, funcionário e empresa contratada pelo serviço.

A polícia ambiental orienta a população que qualquer ação em áreas consideradas de preservação permanente necessitam de autorização dos órgãos ambientais competentes para que não sejam infringidas as normas de proteção ao meio ambiente previstas na legislação.

