PM e fiscais da Prefeitura de Ivaiporã realizam blitz

A Polícia Militar (PM) e fiscais da prefeitura de Ivaiporã realizaram na noite de quarta-feira (2) blitz (operação de bloqueio) nas duas entradas da cidade, para fiscalização das medidas protetivas da Covid-19.

Conforme o boletim de ocorrência, durante o bloqueio foram confeccionadas duas notificações pelos fiscais da prefeitura.

Posteriormente foi realizado diligências conforme chegavam às denúncias para os fiscais, que culminou com uma notificação a um estabelecimento comercial e outra notificação residencial.

No início da madrugada desta quinta-feira (3) também foi solicitada a equipe de serviço comparecer a Rua Magueira, em apoio aos fiscais da vigilância sanitária onde denuncia dava conta de que haveria aglomeração em uma residência.

Feito contato com o proprietário da residência, o qual pediu que as pessoas que não fossem moradores da casa se retirassem do local, o que ocorreu, sem alterações.