PM e equipe de saúde atendem homem com ferimento na cabeça em Grandes Rios

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Um homem com ferimento na cabeça foi encontrado caído na Rua Pasteur, no centro de Grandes Rios, na manhã de quinta-feira (7).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu o chamado via Copom por volta das 10 horas e foi até o endereço para prestar apoio.

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Quando os policiais chegaram, profissionais do Hospital Municipal já realizavam os primeiros atendimentos no local.

De acordo com a PM, a vítima apresentava ferimento na região da cabeça, além de sinais de embriaguez.

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Ao ser questionado sobre o que havia ocorrido, o homem falava de forma desconexa e não conseguiu informar como se feriu.