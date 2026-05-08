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HOMEM FERIDO

PM e equipe de saúde atendem homem com ferimento na cabeça em Grandes Rios

Vítima foi socorrida na manhã de quinta-feira (7), na Rua Pasteur, no centro, após ser encontrada ferida em via pública

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 08:20:42 Editado em 08.05.2026, 08:20:35
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PM e equipe de saúde atendem homem com ferimento na cabeça em Grandes Rios
Autor Homem foi encontrado caído em rua de Grandes Rios - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem com ferimento na cabeça foi encontrado caído na Rua Pasteur, no centro de Grandes Rios, na manhã de quinta-feira (7).

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu o chamado via Copom por volta das 10 horas e foi até o endereço para prestar apoio.

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LEIA MAIS: Motocicleta furtada em Assaí é recuperada pela PM em Jardim Alegre; dois são presos

Quando os policiais chegaram, profissionais do Hospital Municipal já realizavam os primeiros atendimentos no local.

De acordo com a PM, a vítima apresentava ferimento na região da cabeça, além de sinais de embriaguez.

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Ao ser questionado sobre o que havia ocorrido, o homem falava de forma desconexa e não conseguiu informar como se feriu.

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ATENDIMENTO EMERGENCIAL ferimento na cabeça Grandes Rios POLICIA MILITAR rua pasteur sinais de embriaguez
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