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ABANDONO DE INCAPAZ

PM e Conselho Tutelar encontram três menores sozinhos e com fome em Ivaiporã

Crianças e adolescente estavam em uma residência no Jardim Luiz XV; Conselho Tutelar acolheu os três após denúncia de abandono.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PM e Conselho Tutelar encontram três menores sozinhos e com fome em Ivaiporã
Autor O .Conselho Tutelar acolheu os três menores e o caso foi encaminhado a Polícia Civil - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A PM e o Conselho Tutelar encontraram três menores sozinhos e com fome no Jardim Luiz XV, em Ivaiporã, no sábado (29). A equipe foi acionada após denúncias anônimas de abandono.

Segundo o boletim, a mãe teria saído da residência no dia anterior e não havia retornado até o momento do atendimento.

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As conselheiras tutelares foram até o imóvel acompanhadas pelos policiais. No local, encontraram duas crianças e um adolescente sozinhos.

Os menores relataram que estavam com fome. Além disso, a equipe constatou que o ambiente familiar apresentava condições desumanas e degradantes.

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Diante da situação, o Conselho Tutelar acolheu os três menores. Na sequência, os policiais acompanharam as conselheiras até a Delegacia de Polícia Civil, para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária cabíveis.

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abandonos de menores Assistência Social Condições de Vida conselho tutelar direitos da criança ivaipora
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