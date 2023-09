PM é chamada para separar briga entre irmãs em Rosário do Ivaí

Policiais militares do destacamento de Rosário do Ivaí foram acionados por populares na manhã de quarta-feira (5), após uma mulher que se encontrava dentro de uma casa na Rua Ponta Porã gritar por socorro.

Chegando ao local, os agentes da PM avistaram uma idosa saindo pela porta com um ferimento no rosto e pedindo socorro.

Os policiais entraram na casa e encontraram duas mulheres (irmãs) em vias de fato. No local também duas crianças de 2 e 4 anos, ambas chorando muito e assustadas. As crianças são filhas de uma das mulheres que estavam brigando.

A equipe então interviu cessando as agressões. Indagadas sobre o motivo das vias de fato, uma das mulheres relatou que não concorda que o namorado da irmã que tem dois filhos durma na residência, e por isso a teria denunciado ao Conselho Tutelar.

Devido a denúncia originou a discussão e posteriormente as agressões, que resultaram em uma lesão no rosto do lado esquerdo da irmã que fez a denúncia, e necessitou de atendimento médico. A mãe de criação de ambas, uma idosa de 78 anos, também teve ferimento no rosto devido a um copo arremessado pela irmã que foi denunciada ao Conselho Tutelar.

As duas irmãs foram encaminhadas ao Hospital Municipal e posteriormente ao destacamento policial para a confecção do termo circunstanciado.

