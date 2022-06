PM é chamada para atender briga de casal, em Jardim Alegre

Da Redação

Na noite de domingo (26), a Polícia Militar de Jardim Alegre foi chamada para atender um desentendimento familiar, no Jardim Montreal.

No local a equipe de serviço encontrou o solicitante na calçada. Ele relatou que ele e sua esposa estavam na Tabacaria, quando sua esposa saiu do local dizendo que iria embora.

Logo após também saiu do local, e foi até sua casa atrás dela, onde foi impedido de retirar seus pertences do local, e ainda o trancou para o lado de fora. Disse ainda, que inclusive o agrediu com alguns arranhões e o ameaçou com uma faca.

Desta forma, foi realizado contato com a mulher que estava trancada com sua filha na residência. Ela relatou que assim que o marido chegou na residência, se encontrava agressivo e a agrediu. Inclusive jogando-a no chão e batendo sua cabeça contra a parede.

Para se defender, pegou uma faca, porém não o agrediu e quando ele saiu para o lado fora da casa com algumas coisas que estava colocando dentro do seu carro, ela trancou a porta para se proteger.

O casal foi orientado quanto aos procedimentos cabíveis perante a situação, e que após serem questionados quanto ao interesse de representação, ambos não manifestaram interesse.

O homem retirou seus pertences da residência e saiu do local, sendo então confeccionado o BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.