PM é chamada na madrugada para acabar com som alto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Praticamente, todas as noites, os policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) são acionados na região por conta de perturbação de sossego.

continua após publicidade .

Nesta madrugada do feriado nacional, terça-feira (15), a ocorrência de som alto foi em Jardim Alegre.

LEIA MAIS: Homem é preso após ameaçar convivente e filha com revólver

continua após publicidade .

Por volta das 1h50, equipe do destacamento local foi acionado via COPOM, para verificar uma situação no Jardim Montreal. No local, foi constatado som extremamente alto.

Foi feito contato com a proprietária da festa, após ela ser informada a respeito da denúncia quanto a perturbação do sossego optou por desligar o som.

Informou ainda aos policiais que estaria encerrando a festa. Sendo assim, os policiais confeccionaram o BOU e retornaram ao patrulhamento de rotina.

Siga o TNOnline no Google News